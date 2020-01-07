В Санкт-Петербурге отмечавшие новогодние праздники родители трое суток не замечали пропажу дочери

Семейная пара из Санкт-Петербурга, увлечённая Новым годом и последующими праздниками, в течение трёх суток не замечала пропажу 4-летней дочери. В правоохранительные органы родители обратились только 6 января, тогда как дома ребёнка не было с третьего числа.

По имеющейся информации, о пропаже дочери в отделение полиции рассказал отец. По его словам, девочку 3 января забрала их знакомая, но с ней родители не смогли связаться. Эта жительница периодически присматривает за малышкой, когда мать и отец на работе. После Нового года она также забрала девочку, но трое суток родственники даже не замечали её отсутствия.

Представители правоохранительных органов отправились к знакомой семьи, где и нашли пропавшего ребёнка. Женщина не нарушила закон, а в отношении девочки не совершалось противоправных действий. Однако родителей, не заметивших длительного отсутствия дочери, в частности, мать, в дальнейшем могут привлечь к административному наказанию.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Самые дорогие дороги России, альтернативы «Ауруса», главные богачи мирового автопрома, суперкемперы и машины-троглодиты, хорошие машины с плохими моторами — эти и другие интересные темы мы собрали в подборку хит-парадов за 2019 год. Лидеры нации: самые популярные машины главных рынков мира Если глобальные мировые бестселлеры среди автомобилей обычно более-менее на слуху, то модели-лидеры конкретно по странам […]