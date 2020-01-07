В Иране разработали 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани

Власти Ирана заявили о готовности ответить на убийство Касема Сулеймани. Для этого было разработано 13 вариантов действий, направленных против США и их граждан.

Членами Высшего совета национальной безопасности страны составлен подробный план для реакции на уничтожение командующего силами спецназначения элитных частей Военных сил Ирана. При этом, как заверяет секретарь ведомства, даже наименее жесткий вариант может нанести огромный урон Соединенным Штатам и стать для них настоящим кошмаром. Более подробную информацию руководство государства пока не разглашает.

При этом власти Ирана уверены в уязвимости Штатов перед их вооружениями. Совбез Исламской республики намерен изгнать из региона все воинские подразделения Пентагона.

Напомним, в ночь на 3 января американские спецслужбы провернули спецоперацию, в ходе которой высокопоставленный военный был убит. Сразу после этого Тегеран выступил с решительным осуждением действий США, пообещав, что ответ на подобные шаги будет жестким. Осудили действия Белого дома и многие лидеры государств по всему миру.

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