Себастьян Курц во второй раз стал канцлером Австрии. Об этом сообщает издание Wiener Zeitung.

1 января Курц сообщил, что возглавляемая им Австрийская народная партия и партия «Зеленые» впервые в истории страны договорились о создании коалиции для формирования правительства.

Издание пишет, что это правительство имеет наименьшую поддержку в парламенте Австрии.

Сегодня правительство Курца привел к присяге президент страны Александр Ван дер Беллен, пишет Wiener Zeitung.

Президент перед этим освободил от обязанностей правительство переходного периода во главе Бригитте Бирляйн и поблагодарил его членов за работу.

Курц был канцлером Австрии с 2017 года. В мае 2019-го он подал в отставку на фоне коррупционного скандала с участием вице-канцлера, лидера австрийской Партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. Журнал Spiegel опубликовал видео с виллы на испанском острове Ибица, на котором Штрахе заверял женщину, представившуюся родственницей российского бизнесмена Аленой Макаровой, что поможет россиянам с вложением средств в австрийскую экономику, если Партия свободы получит достаточно мест в правительстве после выборов 2017 года. По данным журнала, встреча была подстроена, а женщина являлась подставным лицом.

В результате этого скандала правительство подало в отставку и в стране были назначены досрочные парламентские выборы. Голосование состоялось 29 сентября – победу снова одержала партия Курца, получив около 38% голосов избирателей.

7 октября президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил Курцу сформировать правительство.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: видео Видео: Netflix / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»