Археологи рассказали о татуировках на телах древнеегипетских мумий

Эксперты в ходе недавно проведенного исследования обнаружили на семи мумиях египтянок из некрополя Дейр-эль-Медина невидимые татуировки. Пока цель их нанесения неизвестна.
На протяжении длительного периода времени археологи занимались изучением татуировок на телах египтян. В итоге им не удалось получить ответы на вопрос, для чего они наносили рисунки на тела. Личности этих людей тоже не были установлены, но уже известно, что в данном регионе когда-то жили ремесленники, которые украшали гробницы в соседних Долинах. Исследователи уже поделились предположением относительно того, что татуировки могли носить египетские целительницы или жрицы.
Известно, что некоторые из татуировок были крестообразными узорами, а другие напоминали иероглифы. Также были замечены рисунок глаза, растение папирус, боги и животные.
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Последнее: Эксперты в ходе недавно проведенного исследования обнаружили на семи мумиях египтянок из некрополя Дейр-эль-Медина невидимые татуировки. Пока цель их нанесения неизвестна. На протяжении длительного периода времени археологи занимались изучением татуировок на телах египтян. В итоге им не удалось получить ответы на вопрос, для чего они наносили рисунки на тела. Личности этих людей тоже не были […]
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