Археологи рассказали о татуировках на телах древнеегипетских мумий

07.01.2020, 14:52, Новости дня

Эксперты в ходе недавно проведенного исследования обнаружили на семи мумиях египтянок из некрополя Дейр-эль-Медина невидимые татуировки. Пока цель их нанесения неизвестна.

На протяжении длительного периода времени археологи занимались изучением татуировок на телах египтян. В итоге им не удалось получить ответы на вопрос, для чего они наносили рисунки на тела. Личности этих людей тоже не были установлены, но уже известно, что в данном регионе когда-то жили ремесленники, которые украшали гробницы в соседних Долинах. Исследователи уже поделились предположением относительно того, что татуировки могли носить египетские целительницы или жрицы.

Известно, что некоторые из татуировок были крестообразными узорами, а другие напоминали иероглифы. Также были замечены рисунок глаза, растение папирус, боги и животные.



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Последнее: Эксперты в ходе недавно проведенного исследования обнаружили на семи мумиях египтянок из некрополя Дейр-эль-Медина невидимые татуировки. Пока цель их нанесения неизвестна. На протяжении длительного периода времени археологи занимались изучением татуировок на телах египтян. В итоге им не удалось получить ответы на вопрос, для чего они наносили рисунки на тела. Личности этих людей тоже не были […]

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