Дважды разведенная Саша Зверева спровоцировала слухи о четвертой беременности

07.01.2020, 14:51, Разное

Судя по всему, возлюбленные ожидают пополнение. Накануне в микроблоге исполнительницы появилось видео, где в кадр попала и сама Саша. Первым делом в глаза бросился ее округлившийся живот.

На данным момент сама звезда не давала никаких комментариев на счет своего интересного положения. Единственное, что известно о ее отношениях с новым избранником – он сделал ей предложение.

К слову, сердце певицы украл американец по имени Дэн. Мужчина принял и полюбил как своих всех трех детей Саши от предыдущих мужей. Они много путешествуют семьей, проводя как можно больше времени вместе.

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Публикация от Sasha Zvereva (@sashazvereva) 4 Янв 2020 в 9:29 PST

Напомним, в браке с первым мужем – банкиром Ильей Гусевым – артистка родила мальчика и девочку. Вскоре после появления на свет второго малыша их союз распался.

Вторым супругом светской львицы стал диджей Дмитрий Алмазов. Зверева подарила возлюбленному сына. Но и этому браку не суждено было длится вечно. Молодые люди развелись.



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Последнее: Судя по всему, возлюбленные ожидают пополнение. Накануне в микроблоге исполнительницы появилось видео, где в кадр попала и сама Саша. Первым делом в глаза бросился ее округлившийся живот. На данным момент сама звезда не давала никаких комментариев на счет своего интересного положения. Единственное, что известно о ее отношениях с новым избранником – он сделал ей предложение. […]

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