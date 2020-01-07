Дважды разведенная Саша Зверева спровоцировала слухи о четвертой беременности

Судя по всему, возлюбленные ожидают пополнение. Накануне в микроблоге исполнительницы появилось видео, где в кадр попала и сама Саша. Первым делом в глаза бросился ее округлившийся живот.
На данным момент сама звезда не давала никаких комментариев на счет своего интересного положения. Единственное, что известно о ее отношениях с новым избранником – он сделал ей предложение.
К слову, сердце певицы украл американец по имени Дэн. Мужчина принял и полюбил как своих всех трех детей Саши от предыдущих мужей. Они много путешествуют семьей, проводя как можно больше времени вместе.
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Напомним, в браке с первым мужем – банкиром Ильей Гусевым – артистка родила мальчика и девочку. Вскоре после появления на свет второго малыша их союз распался.
Вторым супругом светской львицы стал диджей Дмитрий Алмазов. Зверева подарила возлюбленному сына. Но и этому браку не суждено было длится вечно. Молодые люди развелись.
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Последнее: Судя по всему, возлюбленные ожидают пополнение. Накануне в микроблоге исполнительницы появилось видео, где в кадр попала и сама Саша. Первым делом в глаза бросился ее округлившийся живот. На данным момент сама звезда не давала никаких комментариев на счет своего интересного положения. Единственное, что известно о ее отношениях с новым избранником – он сделал ей предложение. […]
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