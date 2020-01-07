ЕС заявил о готовности провести встречу по СВПД

07.01.2020, 14:51, Новости дня

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз готов провести встречу Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если Франция, Германия, Великобритания и РФ решат, что она необходима.

«Если главные игроки – а главные игроки – это «тройка» ЕС и, конечно, РФ – решат, что нужна встреча, то мы будем рады продолжить нашу роль посредника и координатора», – сказал Стано в ответ на вопрос о вероятности встречи Совместной комиссии по СВПД, передает ТАСС.

Напомним, 5 января правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.

Позже в ЕС заявили о намерении убедить Иран продолжить выполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Судя по всему, возлюбленные ожидают пополнение. Накануне в микроблоге исполнительницы появилось видео, где в кадр попала и сама Саша. Первым делом в глаза бросился ее округлившийся живот. На данным момент сама звезда не давала никаких комментариев на счет своего интересного положения. Единственное, что известно о ее отношениях с новым избранником – он сделал ей предложение. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика