Власти великобританиине хотели разоблачать НЛО из-за опасений потерять избирателей

В конце 70-х годов власти Соединённого Королевства не решились развенчать уфологию, пишет The Times со ссылкой на недавно рассекреченные документы. По словам издания, правительство опасалось, что слишком недвусмысленная позиция в отношении иноземных цивилизаций может отпугнуть избирателей.



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Британское правительство не решилось критиковать людей, «повёрнутых» на НЛО, потому что боялось таким образом настроить против себя избирателей. Информация об этом стала известна благодаря недавно рассекреченным документам, пишет The Times.

Идея о том, что летающие тарелки могут существовать в действительности, обрела огромную популярность в конце 70-х годов. Дело дошло до того, что этот вопрос обсуждался на заседании ООН, отмечает издание.

Как выяснилось, такое экстравагантное предположение вызвало серьёзное недовольство среди британских правительственных чиновников. Переписка госслужб 1979 года свидетельствует, что министров призывали предпринять публичную атаку на «чушь о летающих тарелках». Но возникли опасения, что такая откровенная позиция может оскорбить избирателей, верящих в инопланетные цивилизации.

«Существует соблазн уйти от чёткого ответа о НЛО из-за мысли, что мы можем однажды вступить в контакт с обитателями далёких звёзд. Тем не менее ничто не указывает на то, что уфология — это не более чем абсурдная идея, и нет никаких доказательств существования космического корабля пришельцев», — говорилось в одной из служебных записок от 1979 года.

«С учётом того, что 1979 год был провозглашён « одом НЛО», правительству Её Величества представляется вполне уместным привнести в это дело огромный здравый смысл и безоговорочно атаковать уфологию», — призывали авторы документа. Они связывали популярность пришельцев с успехом оскароносного фильма Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени».

По мнению чиновников, тема НЛО могла сбить с толку или даже вызвать беспокойство у «менее разумных» людей. Поэтому они призывали действующее правительство занять более чёткую и бескомпромиссную позицию в этом вопросе.

Тем не менее министр авиации Джеймс Уэллбеловед полагал, что публичное осуждение НЛО расколет общество. Он призвал к тому, чтобы любое публичное заявление было смягчено, чтобы «чрезмерно не унижать верующих в пришельцев».

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