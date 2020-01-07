Иранское ТВ: более тридцати человек погибли в давке на похоронах Сулеймани в Иране

Иранское телевидение сообщило, что 32 человек погибли и 190 получили ранения в давке, которая возникла на похоронах генерала Касема Сулеймани в его родном городе Кермане на юго-востоке Ирана.

Сулеймани, ​один из самых влиятельных чиновников Ирана и командир элитного подразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, был убит 3 января вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке во время спецоперации США. Она готовилась по личному приказу президента Трампа.

Нынешняя администрация США настаивает, что Сулеймани «активно разрабатывал планы нападений на американских дипломатов и военных Ирака по всему региону», а его подразделение «Кудс» «несет ответственность за гибель сотен и ранение тысяч военных США и коалиционных сил». ​Американские власти обвиняют Сулеймани в ракетном ударе по американской военной базе в Ираке вблизи Киркука, а также в обстрелах «зеленой зоны» (правительственного квартала, где расположено американское посольство) в Багдаде и нападении на американское посольство в Ираке. Основная деятельность «Кудс», который Сулеймани возглавлял 22 года – спецоперации за рубежом и разведка.

Накануне с генералом прощались сотни тысяч людей в Тегеране, где во время церемонии также началась давка, но в столице Ирана обошлось без жертв. По данным AP, в понедельник в Тегеране проститься с Сулеймани пришли более миллиона иранцев.

В ответ на убийство Сулеймани парламент Ирана принял 7 января законопроект, который определяет как «террористов» американскую армию и всех ее военных, а также Пентагон. Согласно тексту закона, в число террористов включаются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Касема Сулеймани».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Алена Краснова на спортивном снаряде показала большую выносливость, чем ее супруг Никита Пресняков. Музыкант опубликовал видео спонтанной тренировки на своей странице в Instagram. Никита Пресняков и его жена Алена Краснова на данный момент находятся в Манхеттене. На одном и городских пляжей они приметили интересный спортивный снаряд, где надо, цепляясь руками за кольца, преодолеть небольшую дистанцию. […]