Иранское ТВ: более тридцати человек погибли в давке на похоронах Сулеймани в Иране

07.01.2020, 11:40, Новости дня

Иранское телевидение сообщило, что 32 человек погибли и 190 получили ранения в давке, которая возникла на похоронах генерала Касема Сулеймани в его родном городе Кермане на юго-востоке Ирана. 

 

Сулеймани, ​один из самых влиятельных чиновников Ирана и командир элитного подразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, был убит 3 января вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке во время спецоперации США. Она готовилась по личному приказу президента Трампа.

 

Нынешняя администрация США настаивает, что Сулеймани «активно разрабатывал планы нападений на американских дипломатов и военных Ирака по всему региону», а его подразделение «Кудс» «несет ответственность за гибель сотен и ранение тысяч военных США и коалиционных сил». ​Американские власти обвиняют Сулеймани в ракетном ударе по американской военной базе в Ираке вблизи Киркука, а также в обстрелах «зеленой зоны» (правительственного квартала, где расположено американское посольство) в Багдаде и нападении на американское посольство в Ираке. Основная деятельность «Кудс», который Сулеймани возглавлял 22 года – спецоперации за рубежом и разведка.

Накануне с генералом прощались сотни тысяч людей в Тегеране, где во время церемонии также началась давка, но в столице Ирана обошлось без жертв. По данным AP, в понедельник в Тегеране проститься с Сулеймани пришли более миллиона иранцев.

В ответ на убийство Сулеймани парламент Ирана принял 7 января законопроект, который определяет как «террористов» американскую армию и всех ее военных, а также Пентагон. Согласно тексту закона, в число террористов включаются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Касема Сулеймани». 



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