Частный Международный медицинский центр «Согаз» в Санкт-Петербурге, который находится в собственности людей, связанных с президентом России Владимиром Путиным, лечит российских наемников, раненых в секретных военных операциях России в Сирии, Ливии и других странах, сообщает агентство Reuters по результатам собственного расследования. Агенство ссылается на трех человек, знающих, как оформляют лечение военные подрядчики, а также на сотрудника клиники, медицинские записи и показания свидетелей.

В соответствии с российским законодательством все медицинские организации обязаны сообщать о боевых травмах в полицию для проведения расследования, и для гражданина России незаконно участвовать в вооруженном конфликте в качестве наемника. Однако лечение в клинике «Согаза» подтвердили бывший боец «ЧВК Вагнера», который был ранен во время боевых действий в Ливии.

По данным Reuters, клиника, открылась в 2010 году, и является одной из ряда частных медицинских учреждений, которые «Согаз» открыл по всей России. По словам другого бывшего бойца «ЧВК Вагнера», раненого в Сирии, «Согаз» предлагает услуги борцам Вагнера, по крайней мере, с 2016 года. Он сказал, что в последние годы он лечился от полученных в той же клинике вместе с пятью или шестью другими ранеными наемниками.

Его мать рассказала Reuters, что еще один наемник «ЧВК Вагнера» также получил серьезные ранения в Сирии и лечился именно в клинике «Согаз».

В обоих случаях медицинские услуги были бесплатными для бойцов, сказал наемник и и мать. Они сказали, что не знают, кто покрыл расходы. Но по словам женщины, лишь одна из медицинских услуг, которую получил ее сын, стоила порядка 10 тысяч долларов (это она узнала из медицинских документов). Reuters не проверял эти документы и не смог подтвердить это.

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