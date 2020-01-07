Мнение: Похудение Адель

Какой вы привыкли видеть певицу Адель? Лично я вот такой:



Фото: Соцсети

На фотографии — Адель и её теперь уже бывший муж. Развод состоялся в апреле, после чего женщина всерьёз за себя взялась.

Результат поразил даже меня.

На днях папарацци сфотографировали Адель во время её отдыха на Карибах (фото справа). Она выглядит как совершенно другой человек! Более красивая. Более уверенная в себе. Более счастливая.



Фото: Соцсети

Многие женщины начинают приводит себя в порядок, пережив расставание.

Живёт с мужем такой свининой, а случись развод — тут же сок из сельдерея вместо булки, и какой-нибудь пилатес вместо просмотра сериалов на диване.

Меня всегда поражал такой подход женщин к собственной красоте и здоровью. Адель ведь реально симпатичная на мордашку, и, когда худенькая, вообще хорошо смотрится.



Фото: Соцсети

Вот зачем ей надо было жить до 31 года жирной уродиной, выходить замуж за хряка? Чтобы только после развода привести себя в человеческий вид?

Девки, вы ведь точно такие же, не так ли? После расставания хорошеете?

Почему не держите себя в форме, когда рядом есть мужик, а как отношения разваливаются, так тут же начинаете приводить себя в порядок?

Я, правда, хочу понять. Делитесь историями своих трансформаций, а лучше — показывайте!

Источник: Лена Миро

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Последнее: Какой вы привыкли видеть певицу Адель? Лично я вот такой: Фото: Соцсети На фотографии — Адель и её теперь уже бывший муж. Развод состоялся в апреле, после чего женщина всерьёз за себя взялась. Результат поразил даже меня. На днях папарацци сфотографировали Адель во время её отдыха на Карибах (фото справа). Она выглядит как совершенно другой […]