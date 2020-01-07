Гаджеты: Новый флагман Oppo Find X2 готовится к выходу

В течение ближайших несколько месяцев выйдут новые смартфоны с продвинутым чипом Qualcomm Snapdragon 865.

В свою очередь, первыми с данным процессором поступят флагманские устройства Samsung Galaxy S20 и Xiaomi Mi 10, а также модель Oppo Find X2. Что касается последнего, то здесь также применят новый тип оперативной памяти LPDDR5 на 12 гигабайт, а также продвинутый модем 5G Snapdragon X55. Эксперты прогнозируют, что новинка также сможет удивить мощной беспроводной зарядкой 56 Вт.

Пока разработчики не называют точную дату выхода смартфона, однако источники прогнозируют, что аппарат продемонстрируют уже в конце зимы. Остальные характеристики удерживаются в тайне вплоть до официальной презентации смартфона Oppo Find X2.

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