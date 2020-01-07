Lenovo представила ноутбук ThinkPad X1 Fold с гибким экраном

Lenovo представила новый ноутбук под названием ThinkPad X1 Fold. Премьера прошла в рамках выставки CES 2020 в Лас-Вегасе.

Данная модель поддерживает работу на актуальной операционной системе Windows 10. Аппарат может работать не только в качестве ноутбука, но и как планшет. Для этого подключается специальная клавиатура с магнитным креплением. Выход нового ноутбука ThinkPad X1 Fold состоится к середине текущего года. Размер дисплея устройства равен 13,3 дюйма.

Приобрести новинку можно по цене от 2,5 тысяч долларов. Также сообщается, что для ноутбуков, которые оснащаются гибким дисплеем, в дальнейшем может быть выпущена усовершенствованная модификация ОС Windows 10 для более удобного пользования девайсом.

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