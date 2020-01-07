Realme анонсировала новый недорогой смартфон Realme 5i

Компания Realme анонсировала скорый выход недорогого смартфона под названием Realme 5i.

Особенностью девайса станет усиленный аккумулятор, а также квадрокамера. Эксперты уверены, что новинка станет завершающей в своей линейке. Выход в продажу смартфона 5i состоится уже через несколько дней. Аппарат оснащен безрамочным экраном с диагональю 6,5 дюймов и высоким разрешением. Основная камера получила четыре объектива. Для фронтальной камеры предусмотрен небольшой вырез в углу дисплея.

Новинка получила поддержку ОС Android 9 Pie, а также усиленную батарею с емкостью 5000 мАч. Высокую производитель обеспечивает мощный чип Snapdragon 665 с 3 гигабайтами оперативной памяти. Размер флэш-памяти равен 32 гигабайтами. Приобрести новый смартфон Realme 5i можно за 160 долларов.

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