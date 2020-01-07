Франция захотела перезапустить экономические отношения с Россией

Париж хочет перезапустить экономические отношения с Москвой, сообщил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.
«Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой при соблюдении международного права, не будучи стесненными экстратерриториальными финансовыми санкциями, которые являются сегодня первым препятствием для развития экономических отношений с Москвой», – приводит его слова РИА «Новости».
Ле Мэр напомнил, что недавно был с визитом в российской столице, чтобы «гарантировать продолжение решений президента республики [Франции Эммануэля Макрона] по перезапуску стратегических отношений с Россией».
Французский министр сообщил, что на поиски «действующего решения в финансовой области», которое позволит «перезапустить экономические отношения с Россией и избежать последствий эктратерриторильных санкций», дается шесть месяцев.
Ле Мэр подчеркнул, что санкции «являются недопустимым посягательством на суверенитет нации».
Ранее министр заявлял, что газопровод «Северный поток – 2» несет выгоду для всего Евросоюза.
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