В одном из общежитий в Одессе взорвалась граната, трое пострадавших

В Одессе в одном из общежитий взорвалась граната, ранения получили три человека. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«Предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования. Впоследствии к мужчинам напросился еще один сосед, с которым у тех время от времени возникали бытовые недоразумения. Во время застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но ненадолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и убежал», – говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, взрывотехники и кинологи с собаками.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В течение ближайших несколько месяцев выйдут новые смартфоны с продвинутым чипом Qualcomm Snapdragon 865. В свою очередь, первыми с данным процессором поступят флагманские устройства Samsung Galaxy S20 и Xiaomi Mi 10, а также модель Oppo Find X2. Что касается последнего, то здесь также применят новый тип оперативной памяти LPDDR5 на 12 гигабайт, а также продвинутый […]