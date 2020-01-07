В одном из общежитий в Одессе взорвалась граната, трое пострадавших

07.01.2020, 14:30, Новости дня

В Одессе в одном из общежитий взорвалась граната, ранения получили три человека. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«Предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования. Впоследствии к мужчинам напросился еще один сосед, с которым у тех время от времени возникали бытовые недоразумения. Во время застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но ненадолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и убежал», – говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями. 

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, взрывотехники и кинологи с собаками.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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