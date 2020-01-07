Патриарх Кирилл связал поражение Порошенко на выборах с его вмешательством в дела УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл связывает поражение Петра Порошенко на выборах президента Украины в 2019 году с его вмешательством в дела канонической Украинской православной церкви (УПЦ), отметив при этом, что положение УПЦ при Владимире Зеленском «меняется в лучшую сторону».

«Сокрушительное поражение господина Порошенко, который, как известно, ездил с константинопольским томосом по всей Украине, желая таким образом обеспечить себе поддержку, является свидетельством того, что украинский православный народ не принял государственное вмешательство в дела Церкви, которое господин Порошенко олицетворял. Его философия – жизненная, политическая – оказалась битой. Народ не принял ни его, ни его взглядов на урегулирование церковных отношений, и это, конечно, замечательно», – сказал патриарх в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что это говорит о «мудрости православных украинцев, об их способности оставаться самими собой и выдерживать натиск со стороны».

Патриарх также отметил, что с приходом Владимира Зеленского «многое меняется в лучшую сторону», хотя «кое-где есть, конечно, определенная инерция».

«Есть непримиримые отношения Православной Церкви и целого ряда националистически ориентированных организаций, но в общем я должен сказать, что мало-помалу ситуация на Украине меняется к лучшему. Дай Бог, чтобы это происходило по всем направлениям, как в отношениях Церкви и государства, так и в плане положения наших верующих на Украине», – сказал он.

Напомним, 6 января 2019 года константинопольский патриарх Варфоломей вручил Киеву томос об автокефалии «новой церкви», а в конце марта стало известно об открытии первого прихода ПЦУ за рубежом.

Однако Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».

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