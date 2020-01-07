Рождество Христово: Что категорически запрещено делать в праздник

Традиционно 7 января весь православный мир отмечает Рождество Христово. В этот праздник заканчивается 40-дневный пост, поэтому принято накрывать щедрый стол, но есть и вещи, которые делать категорически запрещено.

С утра во всех церквях проходит ежегодный праздничный молебен в честь Рождества Христова, верующие возносят Богу молитвы и благодарности. В праздник вся семья традиционно собирается за накрытым столом, приглашая в гости родственников и знакомых. В этот день нужно веселиться, детям можно ходить колядовать, а взрослые в Рождество могут прощать обидчиков и сами просить прощения.

Согласно устоявшейся многовековой традиции, в Рождество человек не должен находиться в одиночестве. Также не стоит употреблять алкогольные напитки, конфликтовать и работать. Не рекомендуется в праздничный день выносить из дома мусор, оставлять на столе пустую посуду, делать стрижку или красить волосы.

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