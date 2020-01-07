Представлены умные часы для детей Xiaomi Mitu Children Learning Watch 4Pro за 187 долларов

07.01.2020, 14:30, Новости дня

Xiaomi официально презентовала умные часы для детей под названием Mitu Children Learning Watch 4Pro.

Устройство функционирует на чипе Qualcomm Snapdragon Wear 2500, обеспечивающем высокую производительность. Размер оперативной памяти смарт-часов для детей составляет 1 гигабайт, а также предусмотрены 8 гигабайт постоянной памяти. Новинка получила поддержку ОС Android 8.1. Также достоинством следует отметить встроенные две камеры на 8 и 5 мегапикселей.

Крайне полезной для родителей функция станет применение GPS-приемника, обеспечивающего данные о местонахождении ребенка. Диагональ дисплея умных часов Mitu Children Learning Watch 4Pro составляет 1,87 дюйма. Стоимость данного девайса для детей составляет 187 долларов.



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