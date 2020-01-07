Кожевникова сообщила о потере накануне Рождества

Вечером 5 января состоялся финал молодежного чемпионата по хоккею. Борьба за лидерство развернулась между командами России и Канады. За игрой наблюдали не только известные российские спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса.

Актриса из сериала «Универ» Мария Кожевникова не стала исключением. Вместе с детьми она болела за российских хоккеистов. На фоне переживаний старший сын звезды потерял первый зуб.

«От переживаний за нашу сборную по хоккею у Вани выпал первый зуб. Россия, вперед! Ребята, не давайте волю эмоциям, понятно, что провоцируют. А финны, судьи, как обычно против нас. Верим в наших!», – рассказала артистка.

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Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 5 Янв 2020 в 11:55 PST

Напомним, с августа 2013 года Мария Кожевникова состоит в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Влюбленные обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце. У пары есть трое сыновей: Иван, Максим и Василий.

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Последнее: Вечером 5 января состоялся финал молодежного чемпионата по хоккею. Борьба за лидерство развернулась между командами России и Канады. За игрой наблюдали не только известные российские спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса. Актриса из сериала «Универ» Мария Кожевникова не стала исключением. Вместе с детьми она болела за российских хоккеистов. На фоне переживаний старший сын звезды потерял первый […]