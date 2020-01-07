Кожевникова сообщила о потере накануне Рождества

Вечером 5 января состоялся финал молодежного чемпионата по хоккею. Борьба за лидерство развернулась между командами России и Канады. За игрой наблюдали не только известные российские спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса.
Актриса из сериала «Универ» Мария Кожевникова не стала исключением. Вместе с детьми она болела за российских хоккеистов. На фоне переживаний старший сын звезды потерял первый зуб.
«От переживаний за нашу сборную по хоккею у Вани выпал первый зуб. Россия, вперед! Ребята, не давайте волю эмоциям, понятно, что провоцируют. А финны, судьи, как обычно против нас. Верим в наших!», – рассказала артистка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, с августа 2013 года Мария Кожевникова состоит в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Влюбленные обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце. У пары есть трое сыновей: Иван, Максим и Василий.
Материал дополняется.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Вечером 5 января состоялся финал молодежного чемпионата по хоккею. Борьба за лидерство развернулась между командами России и Канады. За игрой наблюдали не только известные российские спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса. Актриса из сериала «Универ» Мария Кожевникова не стала исключением. Вместе с детьми она болела за российских хоккеистов. На фоне переживаний старший сын звезды потерял первый […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: «Шокирующая правда о вакцине от гриппа»: как появляются аргументы «антипрививочников» / 30 ноября
- Понимаете, у них все так … / 29 декабря
- Ник Полторанин о романе с Жанной Агузаровой: «Всё закончилось так прозаично» / 3 января
- Мнение: Письмо: «Наверное, я Печорин» / 2 мая
- Мнение: Про знакомства через блог / 16 марта
- «Трутся друг о друга»: проститутка Рыбка рассекретила роман Дурова с темнокожим парнем / 2 декабря
- В США конкурент SpaceX запустил многоразовый космический корабль New Shepard / 12 декабря
- Мнение: Весёлые Картинки № 43 / 25 ноября