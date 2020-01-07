Российский ударный вертолёт заставил паниковать турецких военных

07.01.2020, 14:21, Разное

В одном из Twitter-аккаунтов недавно появился видеоролик, снятый в северной части Сирии, где российские и турецкие военные проводят совместное патрулирование. В кадре ударный вертолёт из РФ спровоцировал панику у коллег из Турции.
Российский летательный аппарат во время сопровождения колонны техники в Сирии пролетал в считанных метрах над поверхностью. Когда машины остановились на стоянку, ударный вертолёт, совершающий манёвр, немало испугал турецких военных, спешно уходящих с его траектории движения.

Полёт российского винтокрылого аппарата некоторые назвали «потенциальной угрозой», заставившей высказать сопровождающих колонну турецких военных нарекания на действия коллег. При этом некоторое количество пользователей в комментариях к ролику призвали россиян «не устраивать шоу» подобного рода и не провоцировать больше панику среди солдат.

Russian Air Force helicopters putting quite a show for Turkish-Russian joint patrol in North Syria with some nice low overflying and flares releases. pic.twitter.com/yIYxC3CrGe

— monitoring (@warsmonitoring) 5 січня 2020 р.



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Последнее: В одном из Twitter-аккаунтов недавно появился видеоролик, снятый в северной части Сирии, где российские и турецкие военные проводят совместное патрулирование. В кадре ударный вертолёт из РФ спровоцировал панику у коллег из Турции. Российский летательный аппарат во время сопровождения колонны техники в Сирии пролетал в считанных метрах над поверхностью. Когда машины остановились на стоянку, ударный вертолёт, […]

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