Беременная третьим ребенком Рафаэли позировала в платье-комбинации

Беременная в третий раз израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram снимки, для которых позировала в гримерке в платье-комбинации.

«О том, как взрываться», – написала она.

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About to explode *

Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 4 Янв 2020 в 10:53 PST

Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.

Сейчас модель готовится к третьим родам. С мужем, израильским бизнесменом Ади Эзра, у них есть две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Беременная в третий раз израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram снимки, для которых позировала в гримерке в платье-комбинации. «О том, как взрываться», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram About to explode * Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 4 Янв 2020 в 10:53 PST Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в […]