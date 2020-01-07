Беременная третьим ребенком Рафаэли позировала в платье-комбинации

Беременная в третий раз израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram снимки, для которых позировала в гримерке в платье-комбинации.
«О том, как взрываться», – написала она.
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About to explode *
Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.
Сейчас модель готовится к третьим родам. С мужем, израильским бизнесменом Ади Эзра, у них есть две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Беременная в третий раз израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram снимки, для которых позировала в гримерке в платье-комбинации. «О том, как взрываться», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram About to explode * Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 4 Янв 2020 в 10:53 PST Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в […]
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