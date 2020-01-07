Беременная третьим ребенком Рафаэли позировала в платье-комбинации

07.01.2020, 14:18, Новости дня

Беременная в третий раз израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram снимки, для которых позировала в гримерке в платье-комбинации.

«О том, как взрываться», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

About to explode *

Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 4 Янв 2020 в 10:53 PST

Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.

Сейчас модель готовится к третьим родам. С мужем, израильским бизнесменом Ади Эзра, у них есть две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Беременная в третий раз израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram снимки, для которых позировала в гримерке в платье-комбинации. «О том, как взрываться», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram About to explode * Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 4 Янв 2020 в 10:53 PST Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика