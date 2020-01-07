Показаны рендеры нового смартфона Google Pixel 4a

Инсайдеры поделились новыми рендерными изображениями смартфона Google Pixel 4a, который все еще не представлен разработчиками.

В свою очередь, эксперты прогнозируют, что модель Google Pixel 4a будет показана широкой публике уже в первой половине 2020 года. По снимкам можно увидеть, что основная камера имеет единственный объектив, расположенный в левом квадратном блоке. Также предусмотрели специального помощника для автофокусировки.

Что касается производительности смартфона Google Pixel 4a, то пока точные характеристики удерживаются в тайне. На тыльной стороне аппарата можно увидеть дактилоскопический сканер. Передняя камера врезана в углу дисплея и ее параметры также не раскрыты производителем.

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