Новые смартфоны линейки Realme 5 установили рекорд продаж

Китайский бренд Realme представил линейку недорогих смартфонов Realme 5 летом минувшего года.

Эксперты констатировали, что данные модели проявили высокий интерес у покупателей. Всего за прошлый год удалось продать около 5,5 миллионов смартфонов, что превзошло прежние рекорды марки. Напомним, вся линейка состоит из таких моделей, как Realme 5, Realme 5 Pro и Realme 5s и Realme 5i. Что касается последней новинки, то ее официально презентовали лишь накануне.

Несмотря на особенности характеристики и функционал, внешний вид каждой модификации практически идентичен. На тыльной стороне у всех размещен квадратный блок основной камеры. Приобрести аппарат Realme 5 в минимальной версии можно на российском рынке по цене от 11 тысяч рублей.

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