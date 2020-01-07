Число пострадавших в давке на церемонии прощания с Сулеймани возросло до 190 человек

В результате давки на церемонии прощания с убитым иранским генералом Касемом Сулеймани пострадали 190 человек, информирует телерадиокорпорация IRIB со ссылкой на медиков.

«Пострадавшие были доставлены в больницы и медицинские центры, им оказывается медицинская помощь», – передает РИА «Новости» слова главы скорой помощи Пира Хосейна Куливанда.

По уточненным данным, погибли 32 человека. Ранее сообщалось о гибели 35 человек.

Напомним, 3 января в Ираке в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Газета ВЗГЛЯД писала о двух причинах для США пожалеть об убийстве Сулеймани.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин посетит в среду с рабочим визитом Стамбул, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», сообщили в Кремле. «8 января Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (г.Стамбул) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, российский […]