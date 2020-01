Харви Вайнштейну предъявили еще два обвинения в домогательствах прямо во время суда в Нью-Йорке

В здание суда Вайнштейн пришел с ходунками. В декабре продюсер жаловался на проблемы со здоровьем, а спустя несколько дней ему сделали операцию на позвоночнике в госпитале на Манхэттене New York Presbyterian / Weill Cornell Medical Center. Сейчас он проходит курс реабилитации.

Напомним, что месяц назад он на словах договорился с предполагаемыми жертвами о денежной компенсации. Одним из условий сделки является тот факт, что Вайнштейну не придется признавать свою вину. Если судья сочтет ее приемлемой, то никто не узнает, виноват ли продюсер в сексуальных домогательствах на самом деле. А в интервью прямо из больничной палаты Вайнштейн обвинил женщин в заговоре и заявил, что актрисы его предали.

Watch: Harvey Weinstein arrives at a New York court where his lawyers and a judge are handling the final preparations for his sexual assault trial https://t.co/TWQSsVGxHSpic.twitter.com/mmeyMuSLbs

— TIME (@TIME) January 6, 2020

На процессе, прямо во время рассмотрения дела об изнасиловании и домогательствах, прокуратура Лос-Анджелеса предъявила продюсеру новые обвинения. Об этом сообщил The New York Times. К 8 уже существующим делам добавилось еще одно — оно включает в себя два новых эпизода, которые произошли в феврале 2013 года. С первой женщиной Вайнштейн якобы познакомился на кинофестивале и в тот же вечер, угрожая, изнасиловал в отеле. Со второй женщиной он поступил так же и в том же отеле, причем на следующий же день. Инсайдеры говорят, что одна из них готова предстать перед судом в Нью-Йорке.

У здания суда собрались десятки женщин. Среди них были как те, кто называет себя жертвами известного продюсера, так и просто сочувствующие и поддерживающие их. Перед журналистами выступила актриса и звезда «Зачарованных» Роуз Макгоуэн:

Дорогой Харви, неважно, какую ложь ты говоришь сам себе, ты сделал это. Сегодня женский суд решит судьбу чудовища. Тебя. Ты навредил такому количеству женщин. И винить в этом ты можешь только себя. Я пришла сюда увидеть момент истины и поддержать тех, кто тоже пострадал, а также говорить за тех, кто еще не решается заговорить. Ты думал, что запугаешь нас угрозами. Нет. Мы — розы среди пепла.

«You brought this upon yourself by hurting so many.» Actress Rose McGowan speaks out as Harvey Weinstein begins his sexual assault trial in New York https://t.co/WUwtTItWZ1pic.twitter.com/nHQy3lqTWr

— TIME (@TIME) January 6, 2020

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование, в котором актрисы Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн и сотрудницы корпорации The Weinstein Company обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Согласно данным издания, на протяжении десятилетий актрисы и подчиненные становились жертвами развратных действий продюсера. Пострадавшие актрисы призвали жертв не молчать и не бояться вслух заявить о каждом случае харассмента в свой адрес. История получила громкий отклик, а Харви самостоятельно сдался полиции. Позже о домогательствах со стороны продюсера заявили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Леа Сейду, Мира Сорвино, Кейт Бекинсейл, Люпита Нионго, Роуз Макгоуэн и многие другие. Со многими из них удалось договориться без возбуждения дела, но все равно режиссеру грозит пожизненное заключение. В январе 2019 года Харви пришлось еще тяжелее, так как от него отказался адвокат. На очередном слушании в августе продюсер опроверг свою вину по нескольким эпизодам.

