На выставке CES 2020 представлен новый автомобиль Mersedes AVTR. При создании образа машины инженеры вдохновлялись кинокартиной авторства Джеймса Кэмерона «Аватар».

Необычный автомобиль был одним из самых ярких новинок, представленных на CES 2020. При этом он не похож ни на одну из моделей Mersedes из последней линейки. Вдохновение создатели черпали из образов, созданных Джеймсом Кэмероном в фильме «Аватар», который вышел в прокат в 2009 году. Дизайн выполнен в темных тонах с ярко-синей подсветкой. Сзади инженеры разместили 33 разнонаправленных поверхностных элемента, которые напоминают чешую.

Концептуальный автомобиль будет оснащен передовыми технологиями. VISION AVTR будет укомплектован редкоземельными аккумуляторами, не содержащими металлов. Материалы будут компостированными, что устранит проблему утилизации батарей. Сидения изготовлены с применением веганской кожи DINAMIC, а деревянные элементы выполнены из быстрорастущего и экологичного ротанга, который добывают в Индонезии.

Машина может двигаться вбок под углом в 30 градусов, за счет приведения передних и задних мостов в одинаковое или противоположное направления. Это позволит упростить управление в перегруженных городах. Автомобиль запускается после процедуры распознавания владельца по дыханию и касанию руки. При поездке всей семьей родители могут не переживать про безопасность детей, сидящих на заднем сидении, поскольку активизируется система слежения за детьми, выводящая изображение на передний экран.

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