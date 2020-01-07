Молодой отец скончался в Башкирии после сальто на батуте

Трагедией закончился поход в развлекательный центр в Башкирии. Молодой отец скончался после неудачного сальто.
Чрезвычайное происшествие случилось перед Новым годом, 26 декабря в Стерлитамаке. Мужчина пришел с малолетним сыном в развлекательный центр торгового центра, чтобы поиграть с ребенком на батуте. Как сообщают СМИ, молодой отец хотел показать мальчику, как делать сальто. Однако собственный пример оказался фатальным и закончился переломом шейных позвонков.
После полученных травм молодой человек более недели находился в коме, из которой он так и не вышел. 3 января молодой отец умер в больничной палате, через два дня мужчину похоронили. Свои соболезнования по поводу преждевременного его ухода высказали друзья и коллеги.
По данному факту ведется проверка правоохранительными органами, опрашиваются свидетели и очевидцы, сотрудники республиканского следственного комитета проверяют видеозаписи с камер наблюдения в торгово-развлекательном центре. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято решение о квалификации дела.
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