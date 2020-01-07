Российский посол назвал фейковым сообщение о «российском следе» в кибератаке на МИД Австрии

07.01.2020, 13:58, Новости дня

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский прокомментировал сообщения австрийских СМИ о «российском следе» в кибератаке на МИД Австрии.

«Продолжающаяся несколько дней массированная хакерская атака на МИД Австрии справедливо вызывает серьезные вопросы», – написал Любинский в Facebook.

Он отметил, что представитель министерства Петер Гугельбауэр сообщил о предпринимаемых мерах противодействия с привлечением экспертов МВД, однако, по мнению посла, проводимое расследование произошедшего потребует «значительных усилий».

«К большому сожалению, для (газеты) Kronen Zeitung почему-то все уже и так ясно. На первую полосу сегодня, в день приведения к присяге нового правительства Австрии во главе с Федеральным канцлером Себастьяном Курцем, вынесен заголовок: «Spionageattacke: Spur nach Moskau» («Шпионская атака: след ведет в Москву»). Более чем наглядный пример распространения фейковых новостей. Не утруждая себя хоть какими-то фактами или хотя бы элементарным вопросом, кому это выгодно?», – отметил Любинский.

При этом посол выразил надежду, что опровержение этой информации издание также вынесет на первую полосу.

Ранее сообщалось, что Себастьян Курц вновь стал канцлером Австрии.



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