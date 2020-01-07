Иран объявил Пентагон террористической организацией и подготовил 13 сценариев мести за Сулеймани

Парламент Ирана объявил Пентагон и армию США террористическими организациями, сообщает агентство Fars.

Кроме того, секретарь Высшего совета безопасности Али Шамхани заявил, что Тегеран подготовил 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани. По словам Шамхани, худший из сценариев стал бы «историческим кошмаром» для США.

Во вторник в Иране прошли похороны Сулеймани. Во время похорон произошла давка. Погибли по меньшей мере 35 человек, 48 получили травмы.

Проститься с Сулеймани пришло более миллиона иранцев.

Глава иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Тело Сулеймани было опознано по кольцу, которое он носил.

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