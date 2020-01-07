Все смартфоны Redmi K30 5G раскупили всего за два часа

С сегодняшнего дня в Китае начались продажи недорогой версии флагманского смартфона Redmi K30 5G.
В свою очередь, во время презентации в 2019 году указали, что устройство получит модемы 5G и 4G в разных комплектациях. Более упрощенный аппарат поступил в продажу в конце прошлого года, однако теперь поступила новая версия за 375 долларов. Однако вся предложенная партия смартфонов была распродана всего за несколько часов.
В компании сообщили, что следующие продажи нового смартфона Redmi K30 5G начнутся уже к 10 января, однако речь идет уже о более дорогой модификации. Представители марки указали, что нынешний спрос превзошел их ожидания по объемам продаж.
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