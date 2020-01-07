Xiaomi выпустила новый обогреватель для ног

Компания Xiaomi представила новое устройство, которое позволит осуществлять помощь по хозяйству в доме при наступлении холодов.

Речь идет о новой грелке, получившей название Xiaomi Little Bear Foot Warmer. Достоинством предложенного устройства является доступный ценник, который составил всего 27 долларов. Новый обогреватель имеет графеновый элемент с возможностью переключения межу режимами.

Чтобы воспользоваться полезной опцией по обогреву не обязательно надевать носки. Кроме того, регулировать уровень тепла можно благодаря силе нажатия ноги. Установка новой грелки Xiaomi Little Bear Foot Warmer может осуществляться как горизонтально, так и вертикально для удобства пользования.

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