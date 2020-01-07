В ВОЗ назвали возможную причину вспышки неизвестной болезни в Китае

Вспышка неизвестной болезни в китайском городе Ухань может быть связана с местным рынком морепродуктов, сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб.
«Расследование показало, что заболевания могу быть связаны с рыбным рынком, который расположен в Ухани», – приводит ее слова РИА «Новости».
Чаиб добавила, что ВОЗ пока не располагает новой информацией о заболевании.
«Как вы знаете, вся официальная информация идет из Китая», – сказала она.
В начале января сообщили, что китайские эпидемиологи продолжают устанавливать возбудитель и причины неизвестной формы пневмонии, вспышка которой была зафиксирована в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).
По состоянию на 5 января в городе выявлено 59 случаев заболевания вирусной пневмонией, семь человек находятся в тяжелом состоянии. Под наблюдением медиков находятся еще 163 человека, которые имели тесный контакт с больными.
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