SpaceX вывела на орбиту третью партию спутников Starlink для системы глобального интернета

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту третью партию из 60 спутников Starlink. Их запустили с базы ВВС США во Флориде, говорится в твиттере компании.

Первая многоразовая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») у побережья штата Южная Каролина в Атлантике. С помощью специального судна Ms. Tree планировалось поймать хотя бы одну из двух створок обтекателя, которые спускались на парашютах после отделения от ракеты, однако сделать этого не удалось, передает Интерфакс. Части обтекателя собирались использовать для последующих запусков.

Спутники Starlink предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика. SpaceX успешно провела запуски партий из 60 спутников в мае и ноябре.

