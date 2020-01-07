Мнение: Безрельсовый поезд, квантовый двигатель и обещания Илона Маска

1. Новый поворот в развитии автономного транспорта. В Китае за два года разработали и запустили так называемый безрельсовый поезд, начавший перевозить первых пассажиров в декабре. Главным преимуществом, как следует из названия, является отсутствие необходимости прокладывать рельсы:

https://t.me/singularnost/474

В китайском городе Сычуань начал работать новый вид общественного транспорта — автономный безрельсовый поезд. Он оборудован датчиками, которые считывают нанесенную на дороги специальную разметку — «виртуальные рельсы», оценивают ситуацию и прокладывают маршрут. Поезд ART T1 контролирует размеры дороги и строит свой собственный маршрут в отсутствие привязки к физическим рельсам.

Предполагается, что новый вид транспорта будут использовать 10 000 человек в день, а после расширения маршрута до соседней высокоскоростной железной дороги — 25 000 человек в день.

Максимальная скорость такого поезда — 70 км/ч, а пассажироемкость — 300 человек. Система датчиков, которой оснащен поезд, позволяет обходиться без машиниста, однако в целях безопасности машинист в поезде пока все-таки присутствует.

Ширина «виртуальных рельсов» составляет 3,75 метра и обозначена пунктирными линиями разметки, нарисованными на дороге.

По словам разработчиков, виртуальную железнодорожную систему строить гораздо дешевле по сравнению с системой трамвая или метро. По оценкам, строительство одного километра трамвайной линии в Китае обходится в 150-200 млн юаней (1,5-2 млрд рублей), а замена трамвая на безрельсовый поезд позволяет сократить эти цифры в 2-3 раза.

Наши урбанисты плачут о закрытии трамвайных систем в России и указывают, что трамвай – это один из самых дешёвых и вместительных видов городского транспорта. Интересно, а что они скажут по поводу безрельсового поезда/трамвая? Может, тут есть какие-то неочевидные скрытые минусы?

2. Новостями о квантовых компьютерах уже никого не удивишь. Но учёные-квантологи преподнесли-таки новый сюрприз, изобретя квантовый двигатель. Он создан на основе молекулы хлороформа и имеет, соответственно, микроскопические размеры:

https://lenta.ru/news/2019/12/31/engine/

Не совсем понятно, можно ли довести эту технологию до какого-то практического применения. Стоит ли ожидать появления нанороботов с квантовыми моторами? Пора ли уже готовиться к концу света по сценарию «Серая слизь»?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Серая_слизь

3. Фанаты Илона Маска не понимают, как этого замечательного человека можно не любить и даже просто относиться к нему со скепсисом. Ответ прост – при всех его достижениях, он регулярно раздаёт и впоследствии не выполняет огромное количество обещаний:

https://t.me/orda_mordora/3034

Вот краткий список его обещаний на новый год:

1) Уже в новом году можно будет полететь на Марс.

2) SpaceX обещает первый пилотируемый полет к МКС в апреле.

3) Должно начаться производство электрического тягача Tesla Semi.

4) Компания SpaceX выйдет на еженедельный запуск ракет.

5) И другие обещания.

Что во всех этих обещаниях поражает воображение и восхищает более всего, дорогие друзья?

Правильно!

Все эти обещания – на 2019 год.

Это в уходящем году Илон полетел на Марс (нет), отправил космонавтов к МКС (нет), пустил в производство электротягач (нет), вышел на еженедельный запуск ракет (нет) и создал полностью автономный автомобиль (нет).

Источник: Место для дискуссий

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В отчетах Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе предоставляется недостоверная информация о нарушениях Украиной Минских договоренностей по отводу вооружений. Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК), опубликованном 7 января на странице штаба операции Объединенных сил в […]