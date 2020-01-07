Стали известны причины госпитализации Марго Овсянниковой

Корреспонденту «Дни.ру» удалось связаться с пиар-менеджером знаменитости Анастасией Чернышевой. Та, в свою очередь, рассказала о причинах резкого ухудшения состояния Марго.

По словам Чернышевой, причинами недомогания звезды стали недосып и тяжелый график работы. К счастью, сейчас ее состояние потихоньку приходит в норму.

«Врачи рекомендуют больше отдыхать и хотя бы временно отказаться от диет и сбалансировано питаться», – заявила Анастасия.

Отметим, эту информацию подтвердила и продюсер экс-участницы телестройки Диана Бичарова. Та рассказала, что Марго долгое время лежала под капельницами, так как поступила в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, в Доминикане у девушки, помимо отдыха, был запланирован концерт. Незадолго до начала выступления Овсянникова потеряла сознание. Прибывшие на место медики тут же заявили, что Марго просто необходима госпитализация.

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Публикация от Маргарита Овсянникова (@mmmargaaret) 6 Янв 2020 в 12:53 PST

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