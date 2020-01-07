Мнение: На волнах Орды — тёплая ламповая рубрика «Россия без Путина»

Время стирает города и цивилизации. Меняются тренды и модели смартфонов. Фрилансеры бросили смузи и перешли на комбучу, слово «хипстер» перестало быть актуальным (теперь хипстота есть, а слова нет), отгремел Грудинин, клоунизировался Стрелков, ушла на радугу Валерия Ильинична в белом пальто.

Самой модной, стильной, молодёжной формой нытья стало нытьё по Небесному СССР, где всё было бесплатно и всё было в кайф, а пенсии начинали платить сразу по окончании средней школы. Но время не властно над истинными ценностями. Каждый год промозглым февральским днём шесть, они же десять, тысяч отборных москвичей идут на Марш Немцова — и это, граждане, главная боевая сила России Без Путина.

По-прежнему, без вариантов.

На великий митинг против тайной передачи Японии Курил вышли все раскрученные звёзды антипутинского патриотизма — и ещё человек триста. Хотя накачка в пабликах была такая, что следовало ждать миллиона по меньшей мере.

Почему всё так? У нас есть версия.

Дело в том, что можно сменить пластинку антигосударственной пропаганды. Можно поставить на Социальную Справедливость и резко раскрутить её по тысячам аккаунтов. Можно сбить несколько процентов самому Рейтингу. Но из леваков нельзя сделать касту московских либералов. Для этого нужны горы денег и годы, годы, годы.

Московские либералы — и это нужно понимать — объединены ни черта не убеждениями. Они срослись биографиями и генеалогиями. Многоклеточные дружные организмы скрепляет белок коллаген — а у московских либералов коллагеном выступает вот это вот: «Машенька очень хорошая, она дочь Жанны Михайловны, которая работала ещё в «Новом мире» вместе с Борисом Яковлевичем — он ещё сына в 57-ю отдал, помните, у него классной была Софья Георгиевна, мы с ней на Моховой жили в одном доме, очень сильно помогла нам, когда Юру на журфак МГУ пристраивали и потом ещё в Коммерсант». Это мишпуха, мафия, совет кланов, козаностра, нейросеть с распределёнными вычислениями. Слипшаяся в любовном единстве ещё, может быть, лет 90 тому назад, ежедневно крепящая своё единство не пустыми репостами, но и конкретным взаимопристраиванием, проталкиванием, делёжкой и призовручением, грантопробиванием и совместным прожектингом. Они, можно сказать, одна семья, скрепленная тысячами покрытых пылью взаимных услуг и давно позабытых сексов.

Поэтому она всегда-всегда сможет выкатить свою фриковатую железную бригаду городских сумасшедших и их ещё вменяемых родственников при деле.

И поэтому условный толстый амьериканетс, сидящий в полосатом цилиндре и думающий, кому бы в России выдать денег на шатание режима Путина — должен, по большому счёту, драть на себе полосы от отчаяния.

Ведь если дать денег одинокому Удальцову — тот с ними ничегошеньки не сможет сделать. Он уже доказал.

Если дать денег Геннадию Андреевичу — он к ним даже не притронется: под его не приходящим в сознание суровым взглядом пачка любой толщины сама растворится, и никто её не найдёт.

А если дать условному Илье Григорьевичу, который работал с Борисом Михайловичем ещё во времена Ольги Абрамовны — то они смогут при любой погоде выкатить шесть (они же десять) тысяч человек, чтобы Россия была Без Путина.

Правда, это всё, что они смогут.

В некотором смысле наши либералы — это защитная прослойка России, в которой обречено тонуть безвозвратно любое внешнее финансирование любых майданов.

А вот наши новолевые — это не прослойка. Это просто песок. А сколько ни тужись вливать в песок — не будет не только толку, но и даже видимости эффекта.

[Орда] – родная, злобная, твоя

Источник: Конт

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