России пообещали аномальное тепло

До конца недели почти по всей территории РФ будет сохраняться превышение температурных норм, сообщил и.о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Ситуация не меняется в течение ближайших пяти дней, до конца этой недели, но это не значит, что оно (аномальное тепло – прим. ВЗГЛЯД) прекратится. На завтра мы прогнозируем, что в южной половине европейской части РФ отклонения от обычных значений будут со знаком плюс 4-8 градусов, а в Северо-Западном федеральном округе – до 12 градусов, очень тепло», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, до конца вторника в Москве и Московской области преимущественно будет сохраняться минусовая температура, в конце дня возможен снег. В ночь на 8 января ожидается от нуля до минус двух градусов и небольшие осадки.

«Днем завтра такие же значения, только до 2 градусов со знаком плюс и небольшие осадки, возможно, мокрый снег. Определенно можно сказать, что будет гололедица, ветер 5-7 м/с», – заключил Вильфанд.

Ранее Вильфанд предсказал россиянам «красный» январь.





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