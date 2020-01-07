Мнение: Ликвидации…

США не в США, а в столице Ирака Багдаде убили ракетой гражданина не США, а Ирака… Европа, похоже, считает это нормальным. Европа не осуждает, Европа не протестует….

А если спецслужбы или бойцы армии США кого-то убьют в Лондоне, Берлине или Париже, тоже никто не будет осуждать и протестовать? Европа проглотит и утрется?

Скрипаля, вон, якобы, отравили…. Хотя после отравления, которое то ли было, то ли нет, Скрипаль как в воду канул, ни живым, ни мертвым мир его не видел…

Допустим, что Петров с Бошировым Скрипаля все-таки травили…. И мне интересно, а если бы Петров с Бошировым забросали дом Скрипаля гранатами, шуму было бы больше, санкции суровее? Или наоборот?

PS Про чеченского боевика грузинского происхождения, ликвидированного в Берлине, лучше, видимо, и вовсе не вспоминать?

На снимке: автомобиль, в котором находился генерал Касем Сулеймани, прилетевший в Багдад, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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Последнее: США не в США, а в столице Ирака Багдаде убили ракетой гражданина не США, а Ирака… Европа, похоже, считает это нормальным. Европа не осуждает, Европа не протестует…. А если спецслужбы или бойцы армии США кого-то убьют в Лондоне, Берлине или Париже, тоже никто не будет осуждать и протестовать? Европа проглотит и утрется? Скрипаля, вон, якобы, […]