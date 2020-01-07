Sony представила свой электрически автомобиль Vision-S

Корпорация Sony на выставке Consumer Electronic Show удивила присутствующих презентацией своего фирменного электрического автомобиля Vision-S. Точная цена и технические характеристики остались без комментариев представителей компании.
Электромобиль Sony Vision-S является своего рода демонстрацией возможностей японской корпорации и готовности инженеров создавать конкурентоспособные транспортные средства нового поколения. Машину оснастили огромным количеством всевозможных датчиков как снаружи, так и в салоне. Вся важная информация выводится на несколько дисплеев, расположенных по всей длине передней панели электромобиля. В создании электронных устройств принимали участие сотрудники не менее именитых фирм BlackBerry и Bosch, что говорит о высоком уровне исполнения всех систем.
Технические характеристики Sony Vision-S не были озвучены, и поэтому эксперты пока не торопятся даже делать предположения о запасе хода и динамических показателях. Неизвестно также, станет ли этот электромобиль серийной моделью, или же так и останется лишь концептом, показывающим возможности Sony.
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