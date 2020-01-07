Новый ноутбук Lenovo ThinkBook Plus получил второй E Ink экран

Компания Lenovo продемонстрировала на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе новый ноутбук ThinkBook Plus, оснащенный двумя дисплеями.
В частности, второй дисплей предусмотрен на внешней стороне крышки устройства с применением E Ink-матрицы. Сообщается, что данный экран функционирует абсолютно всегда и на нем отображаются важные уведомления и сообщения даже когда ноутбук находится в закрытом состоянии.
Кроме того, ThinkBook Plus имеет 13,3-дюймовый основной дисплей, который отличается высоким разрешением. За производительность ноутбука отвечает мощный процессор Intel Core 10, а также предусматривается до 16 гигабайт оперативной памяти в топовой комплектации. Стоимость новинки составляет около 1200 долларов.
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