Осадчая показала фигуру в раздельном купальнике

Украинская телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram несколько снимков в раздельных купальниках.
«Кто в новогоднюю ночь работал, тот получает бонус. Когда год начинается с каникул, то к лету рукой подать», – написала она.
Телеведущая отметила, что отдыхает на Сейшельских островах.
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Хто в новорічну ніч працював, той отримує бонус 🙂 коли рік починається з канікул, то до літа рукою подати * #канікули #острови #seychelles #nofilterneeded
Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу «Светские хроники» на канале «Тонис». Позже появился проект «Светская жизнь» на «1+1». Осадчая является его бессменной ведущей.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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