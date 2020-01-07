Осадчая показала фигуру в раздельном купальнике

Украинская телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram несколько снимков в раздельных купальниках.

«Кто в новогоднюю ночь работал, тот получает бонус. Когда год начинается с каникул, то к лету рукой подать», – написала она.

Телеведущая отметила, что отдыхает на Сейшельских островах.

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Хто в новорічну ніч працював, той отримує бонус 🙂 коли рік починається з канікул, то до літа рукою подати * #канікули #острови #seychelles #nofilterneeded

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 6 Янв 2020 в 2:18 PST

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу «Светские хроники» на канале «Тонис». Позже появился проект «Светская жизнь» на «1+1». Осадчая является его бессменной ведущей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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