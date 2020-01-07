Медики назвали симптомы преждевременного старения. Они утверждают, что, определив эти ключевые признаки, можно вовремя распознать и предотвратить нежелательный процесс.

Возрастные процессы в организме происходят неравномерно. Скорее, они имеют скачкообразный характер. Поэтому изменения чаще всего можно легко обнаружить. Человек может отметить, что мелкие травмы, ушибы, порезы, синяки стали заживать несколько дольше, чем раньше. Это может свидетельствовать не только о возрастных изменениях, но и о развитии сахарного диабета. Поэтому обнаружив подобный симптом, лучше проконсультироваться с эндокринологом, который скорее всего посоветует сдать анализ на содержание глюкозы в крови.

Еще одним сигналом об активизации процессов старения является нарушение толерантности к физическим нагрузкам. Человеку тяжело поднимать даже легкие предметы. Это говорит о потере мышечной массы, что снижает силу и выносливость.

Один из очевидных симптомов – ухудшение остроты зрения. Определить проблему довольно просто. Достаточно замерить линейкой минимальное расстояние, при котором удается четко разглядеть текст. Для молодых людей нормой является расстояние в 10 см, а при результате в 20-30 см необходимо проконсультироваться с офтальмологом.

Особенностью возрастных изменений является отложение жира в средней части тела. Следует насторожиться, если при этом наблюдается снижение объемов в районе бедер. При обнаружении подобных симптомов специалисты рекомендуют наладить питание и режим физических нагрузок.

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