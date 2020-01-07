Новая фоторамка Lenovo Smart Frame управляется жестами

Известный бренд Lenovo продемонстрировал на выставке электроники CES 2020 множество новых гаджетов, включая крупную фоторамку под названием Smart Frame.

Известно, что диагональ экрана новинки составила 21,5 дюйма. Гаджет получил широкие рамки, а также поддерживает управление различными жестами. Воспользоваться новинкой Smart Frame можно в качестве отличной детали интерьера или для установки на стене. Дисплей получил разрешение 1920 на 1080 точек, а также возможность запуска слайдов.

Для максимального удобства в пользовании нанесено антибликовое покрытие, предотвращающее неправильное отображение снимков на экране. Для того, чтобы перелистывать фотографии можно лишь взмахнуть рукой и устройство активизирует данную опцию. Цена Lenovo Smart Frame составила 400 долларов.

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