Набросившихся на Путина украинцев жестко поставили на место

07.01.2020, 13:26, Разное

Вечером 6 января Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский соборе Санкт-Петербурга, где встретил вместе с другими верующими Рождество. Около получаса президент принимал участие в богослужении, после чего поговорил с настоятелем Николаем Брындиным и подарил ему икону Тихвинской Божией матери.

В Сети появилась видеозапись, на которой российский лидер слушает литургию в окружении детей. Украинские пользователи назвали происходящее постановкой. «Весь этот театр противен», «Оскверняют праздник лицемерием. С таким лицом стоит, как на своих поминках», – цитирует комментаторов Obozrevatel.com.

Российские пользователи поставили украинцев на место. 

Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, где его крестили pic.twitter.com/1noDylE35D

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 января 2020 г.



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Последнее: Вечером 6 января Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский соборе Санкт-Петербурга, где встретил вместе с другими верующими Рождество. Около получаса президент принимал участие в богослужении, после чего поговорил с настоятелем Николаем Брындиным и подарил ему икону Тихвинской Божией матери. В Сети появилась видеозапись, на которой российский лидер слушает литургию в окружении детей. Украинские пользователи назвали происходящее […]

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