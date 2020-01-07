Астроном Дэвид Хьюз объяснил феномен Вифлеемской звезды

Относительно Вифлеемской звезды и её описания в Евангелии споры продолжаются много веков. Многие считают, что символ Рождества – это комета, но астроном Дэвид Хьюз объясняет данный феномен несколько иначе.
Учёный говорит о том, что в древности люди воспринимали кометы, как нечто страшное, являющееся предвестником неблагоприятного периода – засухи, войны, эпидемии. Поэтому вряд ли священнослужители могли связывать появление данного космического объекта с рождением Иисуса Христа. По мнению Дэвида Хьюза, Вифлеемская звезда скорее могла быть неким редким явлением, к примеру, тройным соединением планет, либо же гелиакическим восходом.
Ещё в III веке н.э. мыслитель Ориген предполагал, что все важные события на Земле связаны с появлением комет. Более чем через 10 веков назад Джотто, расписывающий сценами из жизни Христа своды храма, изобразил Вифлеемскую звезду «хвостатой звездой», а уже в то время существовала теория о том, что ею являлась комета Галлея.
Однако, по словам профессора Рода Дженкинса, данное космическое тело появляется раз в 75 лет, и в описанное в Евангелии время это не могло происходить. Комета должна была пролетать примерно в 66-м году н.э., а рождественский символ упоминается в 85-90 гг. н.э. То есть, описанные Матфеем события либо вымышлены, либо относятся ко временам правления императора Нерона.
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Последнее: Относительно Вифлеемской звезды и её описания в Евангелии споры продолжаются много веков. Многие считают, что символ Рождества – это комета, но астроном Дэвид Хьюз объясняет данный феномен несколько иначе. Учёный говорит о том, что в древности люди воспринимали кометы, как нечто страшное, являющееся предвестником неблагоприятного периода – засухи, войны, эпидемии. Поэтому вряд ли священнослужители могли […]
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