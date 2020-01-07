Владимир Путин поздравил верующих с Рождеством

Президент Владимир Путин поздравил всех верующих с Рождеством и отметил, насколько для молодежи важно влияние православной церкви. Сегодня праздничный день глава государства в очередной раз проведет в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин пожелал православным здоровья и благополучия, указал на огромную роль Русской православной церкви в формировании нравственных устоев общества, сохранении культурного наследия. В третий Рождество глава государства проводит в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, именно там он прошел обряд крещения.

В течение более чем получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Относительно Вифлеемской звезды и её описания в Евангелии споры продолжаются много веков. Многие считают, что символ Рождества – это комета, но астроном Дэвид Хьюз объясняет данный феномен несколько иначе. Учёный говорит о том, что в древности люди воспринимали кометы, как нечто страшное, являющееся предвестником неблагоприятного периода – засухи, войны, эпидемии. Поэтому вряд ли священнослужители могли […]