Владимир Путин поздравил верующих с Рождеством

07.01.2020, 13:21, Разное

Президент Владимир Путин поздравил всех верующих с Рождеством и отметил, насколько для молодежи важно влияние православной церкви. Сегодня праздничный день глава государства в очередной раз проведет в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин пожелал православным здоровья и благополучия, указал на огромную роль Русской православной церкви в формировании нравственных устоев общества, сохранении культурного наследия. В третий Рождество глава государства проводит в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, именно там он прошел обряд крещения.

В течение более чем получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Относительно Вифлеемской звезды и её описания в Евангелии споры продолжаются много веков. Многие считают, что символ Рождества – это комета, но астроном Дэвид Хьюз объясняет данный феномен несколько иначе. Учёный говорит о том, что в древности люди воспринимали кометы, как нечто страшное, являющееся предвестником неблагоприятного периода – засухи, войны, эпидемии. Поэтому вряд ли священнослужители могли […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика