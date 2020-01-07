В Карачаево-Черкессии «скорая» насмерть сбила ребенка на дороге

07.01.2020, 13:21, Разное

В Карачаево-Черкессии «скорая» насмерть сбила ребенка на дороге. Девятилетний мальчик погиб на месте от полученных травм, правоохранители начали соответствующую проверку.
Инцидент произошел накануне в Зеленчукском районе республики между посёлками Архыз и Романтик, рассказали в управлении ГИБДД по региону. «Скорая» везла пациента, пострадавшего в ДТП, причем двигалась машина с включенными мигалками. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, водитель попросту не успел затормозить вовремя.

Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего, ребенок погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью. По факту произошедшего начата проверка, отметили правоохранители.



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