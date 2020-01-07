Лукашенко предрек Белоруссии непростой год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения храма на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске заявил, что республику ждет непростой год и призвал достойно пройти этот сложный период, «сохранив страну, свою независимость».
«Вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период. Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует», – сказал Лукашенко, сообщается на его официальном сайте.
Он напомнил, что в своем новогоднем обращении уже говорил, что 2020 год «будет непростым». «Год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень. Но будет очень непростой год. И нам надо много сделать для того, чтобы достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость», – добавил белорусский президент.
Лукашенко подчеркнул, что «самое главное, что было в прошлом году, это великое наше достояние и достижение, – мы сохранили мир и покой на нашей земле».
Он также напомнил о непростых временах в истории страны. «Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас. Мы – не РФ и другие крупные государства, не Евросоюз. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве залог всех наших успехов», – сказал Лукашенко, отметив важности роли церкви на этом пути.
Ранее сообщалось, что Белоруссия захотела уйти от доллара во внутренних расчетах за российский газ.
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Последнее: Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения храма на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске заявил, что республику ждет непростой год и призвал достойно пройти этот сложный период, «сохранив страну, свою независимость». «Вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период. Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста […]
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