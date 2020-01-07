Восемь граждан Таджикистана погибли при пожаре в тепличном хозяйстве в Подмосковье

Восемь граждан Таджикистана стали жертвами сильного пожара в деревне Нестерово Раменского района Подмосковья, еще один получил ожоги и другие ранения. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, все граждане Таджикистана погибли в бытовках: они спали и не успели выскочить.

«На территории тепличного комплекса загорелись металлические бытовки. 7 января в 5:07 поступило сообщение о пожаре на территории

тепличного комплекса, – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. – В момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение бытовок на площади 240 кв.м. В 5:30 пожар был локализован». ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что причиной пожара могло стать короткое замыкание из-за работы обогревательных приборов.

В каком статусе в России находились рабочие – пока неизвестно. По словам местных жителей, в тепличном хозяйстве могли работать нелегальные мигранты.

«Открылись они два года назад. Местных на работу не брали, хотя желающие были, – рассказал житель деревни Нестерово Григорий Ефимов. – Набрали нелегалов, платили им копейки. Работали они сутками, ели и жили в этих бытовках. Условия там были дикие. Неудивительно, что такое случилось».

На сайте хозяйства сказано, что оно объединяет 12 сельскохозяйственных предприятий и 17 фермерских хозяйств в окрестностях Нестерова, в нем работают около 600 рабочих.

Много выходцев из стран Центральной Азии работают в России нелегально, на предприятиях, где не соблюдаются трудовые нормы. Как правило, они живут там же, на территории предприятия, в антисанитарных условиях.

Зимой 2016 года восемь женщин из Кыргызстана погибли в Москве при пожаре в одном из нелегальных швейных цехов. В августе 2016 года аналогичный пожар произошел в одном из цехов типографии в Москве: там также погибли 14 работниц из Кыргызстана. Самой старшей было 45, младшей не было и 17 лет. Летом 2017 года в пригороде Петербурга в пожаре погибли семь трудовых мигрантов из Узбекистана: они работали в цельнометаллическом ангаре, где находилось производство тротуарной плитки.

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Последнее: Восемь граждан Таджикистана стали жертвами сильного пожара в деревне Нестерово Раменского района Подмосковья, еще один получил ожоги и другие ранения. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, все граждане Таджикистана погибли в бытовках: они спали и не успели выскочить. «На территории тепличного комплекса загорелись металлические бытовки. 7 января в 5:07 поступило сообщение о пожаре на территории тепличного […]