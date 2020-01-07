Евгений Цыганов поблагодарил неизвестного водителя за бескорыстную помощь: «Дай Бог тебе здоровья!»

Отечественный актёр театра и кино Евгений Цыганов в Facebook-аккаунте написал слова благодарности неизвестному водителю, оказавшему ему помощь. Артист обратился к бескорыстному человеку со словами: «Дай Бог тебе здоровья!».
Супруг актрисы Юлии Снигирь Евгений Цыганов перед Рождеством поехал за подарками для детей, но в какой-то момент ему пришлось остановиться из-за спущенного колеса. У артиста не оказалось в багажнике насоса, и он решил прибегнуть к помощи участников движения. Один из водителей откликнулся на просьбу и не только подождал, пока Цыганов накачает шину, но и категорически отказался от материальной благодарности, заметив, что люди должны бескорыстно помогать друг другу, особенно в подобных ситуациях.
Евгений Цыганов приятно удивился и решил поделиться историей с подписчиками в соцсети. В комментариях некоторые фолловеры заметили, что помощь водителей на дороге – «золотое правило», которое никому не стоит забывать, так как ситуации бывают разные, и отказав однажды, впоследствии можно столкнуться с «ответной реакцией». Некоторые же посоветовали Евгению Цыганову укомплектовать авто, чтобы в следующий раз не просить помощи у посторонних.
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Последнее: Отечественный актёр театра и кино Евгений Цыганов в Facebook-аккаунте написал слова благодарности неизвестному водителю, оказавшему ему помощь. Артист обратился к бескорыстному человеку со словами: «Дай Бог тебе здоровья!». Супруг актрисы Юлии Снигирь Евгений Цыганов перед Рождеством поехал за подарками для детей, но в какой-то момент ему пришлось остановиться из-за спущенного колеса. У артиста не оказалось […]
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